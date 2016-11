Wetter

Schneefall hat die höheren Regionen des Harzes in eine weiße Winterlandschaft verwandelt. Die Schneefallgrenze lag nach Angaben des privaten Wetterdienstes Braunlage am Dienstagmorgen bei gut 600 Metern.

Braunlage. Die Räumdienste mussten erstmals in diesem Winter höher gelegene Straßen freiräumen, wie die Polizei mitteilte. Es habe einige kleinere Glätte-Unfälle gegeben, sagte ein Sprecher in Braunlage. Die Fahrbahnen waren am Morgen aber wieder problemlos passierbar.

dpa