Kriminalität

Räuber überfallen Autohaus

Bargeld in unbekannter Höhe haben Räuber bei einem Überfall auf ein Autohaus in Nordhorn erbeutet. Die Kriminellen bedrohten den Autohausbesitzer und seinen Bruder mit einer Waffe und zwangen die beiden so dazu, ihnen Geld auszuhändigen.