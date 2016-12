Kriminalität

Räuber überfällt Tankstelle

Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Lingen hat ein Räuber Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der mit einer Sturmhaube maskierte Mann den Angestellten in der Nacht zu Silvester mit einem Messer.