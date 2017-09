Kriminalität

Räuber sticht Frau mit Messer ins Bein

Ein Räuber hat einer 60-jährigen Frau in Bremen mit einem Messer in die Wade gestochen und ihr die Handtasche entrissen. Der Täter hatte die Frau in der Nacht zum Samstag bedroht und versucht, ihr die Tasche zu rauben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.