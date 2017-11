Kriminalität

Räuber schlägt Opfer mit Stuhlbein krankenhausreif

Mit einem Stuhlbein hat ein maskierter Räuber in Hameln einen 22-jährigen Mieter in dessen Wohnung schwer verletzt. Das Opfer sei zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Montag mit.