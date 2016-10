Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. © Friso Gentsch/Archiv

Kriminalität

Räuber schießt auf Polizisten und wird von SEK überwältigt

Ein 47-jähriger Mann hat in Wulften im Landkreis Osterode nach einem Diebstahl in einer Gaststätte mehrfach auf Polizisten geschossen. Die Beamten alarmierten in der Nacht zum Sonntag das Spezialeinsatzkommando (SEK), das den Täter schließlich überwältigen konnte.