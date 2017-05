Zwei Hände sind in Polizeihandschellen gefesselt. © Uli Deck/Archiv

Kriminalität

Räuber nach Überfall auf dieselbe Tankstelle geschnappt

Der dritte Überfall innerhalb weniger Wochen auf eine Tankstelle in Osterode am Harz ist einem Räuber nun zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 46-Jährige am Dienstagabend gefasst. Der Mann habe ein Geständnis abgelegt, sagte ein Sprecher.