Das Blaulicht eines Funkstreifenwagens blinkt. © Jens Wolf/Archiv

Kriminalität

Räuber bedroht Supermarkt-Mitarbeiter mit Schusswaffe

Ein maskierter Räuber hat am Samstag einen Supermarkt in Seelze bei Hannover überfallen und einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht. Der Unbekannte flüchtete jedoch ohne Beute, teilte die Polizei am Sonntag mit.