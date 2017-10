Unfälle

Radler in Tostedt lebensgefährlich verletzt

Ein 59 Jahre alter Radfahrer ist in Tostedt (Landkreis Harburg) von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde bewusstlos in ein Hamburger Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montagabend mitteilte.