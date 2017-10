Unfälle

Radfahrerin von Streifenwagen erfasst und schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen in Braunschweig schwer verletzt worden. Der Streifenwagen war am Mittwoch im Rahmen eines verdeckten Einsatzes in der Innenstadt unterwegs, als der Unfall passierte, wie die Polizei mitteilte.