Unfälle

Radfahrerin übersieht Lastwagen: schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist an einer defekten Ampelanlage von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Die 80 Jahre alte Frau habe beim Überqueren einer Straße in Brake (Kreis Wesermarsch) die Vorfahrt des Lkw übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.