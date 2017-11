Ein Fahrradfahrer fährt über den Fahrradweg. © Britta Pedersen/Archiv

Unfälle

Radfahrer zu spät gesehen: 22-Jähriger schwer verletzt

Ein 22-jähriger Radfahrer ist in Salzgitter von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, wollte er am Freitagabend eine Straße überqueren.