Unfälle

Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ist ein 80 Jahre alter Radfahrer im Landkreis Harburg von einer plötzlichen umstürzenden Straßenlaterne verletzt worden.

Buchholz. Ein Lastwagen sei in Buchholz am Mittwoch in einer Linkskurve zu weit nach rechts geraten und habe die Laterne gerammt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Laterne stürzte auf den Radweg, auf dem just in dem Moment der Senior vorbeifuhr. Die Laterne traf den Mann, verletzte ihn aber nur leicht am Bein. Dennoch erlitt der Mann einen schweren Schock.

dpa