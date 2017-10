Unfälle

Radfahrer stirbt nach Kollision mit Sattelzug

Ein 75 Jahre alter Radfahrer ist in der Nacht zum Donnerstag nach einer Kollision mit einem Sattelzug in Fintel (Kreis Rotenburg) seinen Verletzungen erlegen. Der Laster habe den E-Biker beim Überholen am Mittwoch gestreift, teilte die Polizei mit.