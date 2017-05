Unfälle

Radfahrer erleidet tödliche Verletzungen bei Unfall

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall mit einem Kleintransporter am Donnerstag in Hannover tödlich verletzt worden. Der 70-Jährige sei in einer Kurve aus noch unbekannter Ursache von dem Transporter gestreift worden und auf die Straße gestürzt, teilte die Polizei mit.