Die «Etz Chaim»-Synagoge in Hannover. © Holger Hollemann/Archiv

Religion

Rabbinerseminar verhilft Gemeinden zu frischem Leben

Es ist ein sichtbares Zeichen für das wiederaufgeblühte jüdische Leben in Deutschland und seine über die Grenzen reichende Strahlkraft: Zwei Rabbiner und einen Kantor führt das Potsdamer Abraham Geiger Kolleg an diesem Donnerstag in Hannover in ihr Amt ein.