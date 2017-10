Niedersachsens Kultusministerin Frauke Heiligenstadt. © Holger Hollemann/Archiv

Schulen

Quereinsteiger gesucht: 1300 Lehrerstellen ausgeschrieben

Niedersachsen hat für das zweite Schulhalbjahr 1300 Lehrerstellen ausgeschrieben und will das Einstellen von Quereinsteigern erleichtern. Unterrichtsausfall solle damit vom kommenden Jahr an der Vergangenheit angehören, sagte Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) am Mittwoch in Hannover.