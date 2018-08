400 Schwimmer gehen bei der 7. Auflage des Wettbewerbs "Quer durchs Meer" am Wochenende in Bad Zwischenahn (Kreis Ammerland) an den Start. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) herrschen für das Ereignis am Samstag beste Bedingungen.