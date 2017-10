Quälerei im Heim? Prozess gegen Ex-Mitarbeiter beginnt

Prozesse

Zur Strafe für Fehlverhalten sollen vier ehemalige Führungskräfte und Mitarbeiter einer intensivpädagogischen Einrichtung Bewohner des Heims tagelang in Zimmern eingesperrt haben.

Verden. Seit Donnerstag müssen sich die vier wegen Freiheitsberaubung und Misshandlung von Jugendlichen vor dem Landgericht Verden verantworten.

Wie die Staatsanwältin am Donnerstag bei Verlesung der Anklage sagte, hätten manche Jugendliche nur eine Unterhose tragen dürfen, als sie eingesperrt wurden. Die Anklägerin zählte zahlreiche Fälle zwischen März 2009 und Dezember 2011 auf, die sich in der Einrichtung mit Standorten in Thedinghausen im Landkreis Verden und Eystrup im Landkreis Nienburg/Weser zugetragen haben sollen. Das Haus wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft 2012 geschlossen.

Unter den Angeklagten ist der 39 Jahre alte damalige Inhaber und Geschäftsführer der Einrichtung, der den sogenannten Zimmerbunker gebilligt haben soll. Zum Auftakt der Verhandlung wies der Verteidiger des Ex-Heimchefs die Vorwürfe zurück. Er sprach von Stubenarrest und sagte: "Einen Zimmerbunker im Sinne einer Freiheitsberaubung hat es in der Einrichtung nicht gegeben."

dpa