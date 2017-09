Eine Königspython liegt in Bodenwerder im Gras. © Polizeikommissariat Holzminden

Tiere

Python sonnt sich am Wegesrand

Friedlich zusammengerollt hat sich am Samstag bei Bodenwerder ein Königspython am Rand eines Weges gesonnt. Das rund zwei Meter lange Weibchen sei von einer Spaziergängerin und ihrer Tochter entdeckt worden, teilte die Polizei in Holzminden am Sonntag mit.