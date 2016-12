Atom

Pumpe im Kernkraftwerk defekt: Anlage nicht am Netz

Im Kernkraftwerk Lingen im Emsland hat es einen Lagerschaden am Motor einer Kühlwasserpumpe gegeben. Ein Brandmelder habe austretenden Ölnebel gemeldet, teilte das Umweltministerium am Freitag in Hannover mit.