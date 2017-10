Prüfer gehen gegen illegal gestreckte Speisefische vor

Verbraucher

Nicht deklarierte Wasserzusätze in Pangasiusfilets haben vor einigen Jahren Schlagzeilen gemacht. Inzwischen zeigt sich: Die Praktik, unerlaubte wasserbindende Substanzen einzusetzen, nimmt teilweise zu und betrifft auch andere Meerestiere.

Cuxhaven. Bei Proben fiel dem Institut für Fische und Fischereierzeugnisse in Cuxhaven auf, dass Hersteller vermehrt Carbonate einsetzen, um Speisefische mit Wasser zu strecken. "Der Zusatz von Carbonaten in unverarbeiteten Lebensmitteln ist in der EU verboten", sagt Henner Neuhaus, Prüfleiter am Institut.

Deshalb geht das Fischkompetenzzentrum Nord, zu dem das Cuxhavener Institut gehört, in die Offensive: In einer Fortbildung wollten Fischexperten am Donnerstag tierärztliche Sachverständige aus dem gesamtem Bundesgebiet informieren, wie bei Überprüfungen der illegalen Praxis auf die Schliche gekommen werden kann.

dpa