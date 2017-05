Kriminalität

Nach einer Messerattacke auf den Bekannten seiner Lebensgefährtin muss sich ein 35-Jähriger wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung am Landgericht Lüneburg verantworten.

Lüneburg. Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft seinem Opfer im August 2016 zweimal mit dem Messer in den Hals gestochen haben, um es heimtückisch zu töten, wie das Gericht am Montag mitteilte. Die Freundin des Angeklagten wollte sich von ihm trennen. Dafür soll er den Bekannten verantwortlich gemacht haben. Die Frau wurde am Bein verletzt. Nach der Tat flüchtete der 35-Jährige mit dem Auto, obwohl er betrunken gewesen sein und unter Drogen gestanden haben soll. Der Prozess beginnt am Donnerstag, ein Urteil könnte am 29. Mai fallen.

dpa