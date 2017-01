Kriminalität

Prozess wegen schweren Bandendiebstahls an der Autobahn

Waren im Wert von rund 280 000 Euro sollen zwei Männer auf Autobahnraststätten aus Lastwagen erbeutet haben. Von Donnerstag an müssen sich die beiden am Landgericht Lüneburg wegen schweren Bandendiebstahls verantworten, wie eine Sprecherin des Gerichts am Montag mitteilte.