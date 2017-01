Prozesse

Vor dem Landgericht Braunschweig muss sich seit Dienstag ein 54-Jähriger wegen gewerbsmäßigen Schmuggels verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten nach Angaben einer Gerichtssprecherin vor, beim Import von Autos aus den USA in 109 Fällen zwischen 2006 und 2010 an der Hinterziehung von Einfuhrumsatzsteuer beteiligt gewesen zu sein.

Braunschweig. Es geht um eine Summe in Höhe von rund 850 000 Euro. Der Mann soll bei den Zollbehörden fälschlicherweise angegeben haben, dass die Fahrzeuge an Käufer in einem EU-Drittland weitertransportiert würden. Bis zum 24. Februar hat das Gericht insgesamt sechs Verhandlungstermine angesetzt.

dpa