Prozess wegen Quälerei: Dachten sich Bewohner Vorwürfe aus?

Im Prozess um mögliche Quälereien in einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche hat es eine überraschende Wende gegeben. Wie die Gerichtssprecherin am Mittwoch sagte, hat die Kammer vorgeschlagen, das Verfahren gegen die vier Angeklagten einzustellen - teilweise gegen Auflagen.

Verden. Nach einem Bericht des "Weser Kurier" hat ein Zeuge jüngst vor Gericht ausgesagt, er und andere frühere Bewohner hätten sich die Vorwürfe nur ausgedacht. Sie hätten der Polizei "viel Scheiße" erzählt, zitiert die Zeitung den Zeugen. Die Entscheidung über den Fortgang des Prozesses wird für den kommenden Montag erwartet.

Der Gerichtssprecherin zufolge reagiert das Gericht damit auf die Ergebnisse der bisherigen Beweisaufnahme. Staatsanwaltschaft und Verteidigung müssen sich nun zu dem Vorschlag äußern. Wenn alle zustimmen, wird der Prozess beendet.

Die drei Männer und eine Frau stehen wegen Freiheitsberaubung und Misshandlung von Jugendlichen vor Gericht. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sollen sie verantwortlich dafür sein, dass Jugendliche tagelang leicht bekleidet in Zimmern eingesperrt und körperlich misshandelt wurden. Die Anklage listete Fälle zwischen 2009 und 2011 auf, die sich in der Einrichtung mit Standorten in Thedinghausen im Landkreis Verden und Eystrup im Landkreis Nienburg/Weser zugetragen haben sollen. 2012 wurde das Haus geschlossen.

dpa