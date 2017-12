Das Landgericht Lüneburg. © Philipp Schulze/Archiv

Prozesse

Prozess wegen Brandstiftung nach Feuer in Praxis

Brandstiftung und versuchten Betrug wirft die Staatsanwaltschaft einer 50-Jährigen vor, gegen die von Dienstag an am Landgericht Lüneburg verhandelt wird. Die Frau soll ihren ebenfalls angeklagten Ehemann dazu angestiftet haben, in ihrer kieferorthopädischen Praxis in Celle Feuer gelegt zu haben.