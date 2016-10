Prozesse

Ein Mann, der seine Ex-Ehefrau getötet haben soll, will sich heute vor dem Landgericht Bremen zu der Tat äußern. Dies hatte der Angeklagte am ersten Prozesstag Ende September angekündigt.

Bremen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44-Jährigen Totschlag vor. Laut Anklageschrift hat er im März in der Wohnung seiner von ihm geschiedenen Frau mindestens zwei Mal mit einem Küchenmesser auf die Frau eingestochen. Wegen der tiefen Stiche in Höhe des Herzens verlor die Frau viel Blut. Sie wurde mehrfach notoperiert und starb Anfang April an den Folgen der Tat. Zum Auftakt der Verhandlung hatte der Mann von seiner schwierigen Kindheit, beruflichen Misserfolgen und Drogen berichtet.

dpa