Das Landgericht Lüneburg spiegelt sich in der Scheibe eines Polizeiautos. Foto: Philipp Schulze/Archiv

Kriminalität

Im Prozess um eine Serie von Raubüberfällen vor allem auf Juweliergeschäfte könnte bereits heute das Urteil fallen. Die Männer sollen laut Staatsanwaltschaft bis zu ihrer Festnahme im vergangenen Februar außer vier Juwelieren auch eine Spielhalle, einen Getränkemarkt und eine Bäckerei überfallen haben.

Lüneburg. Angestellte der Geschäfte wurden bedroht, gefesselt und auch geschlagen. Die 31 und 40 Jahre alten Hamburger hatten zu Beginn des Prozesses eingeräumt, Bargeld und Schmuck im Wert von mehr als 300 000 Euro erbeutet zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hat hohe Haftstrafen gefordert. Für den älteren der beiden Männer plädierte die Anklage am 8. September auf 13 Jahre und eine anschließende Unterbringung in einer Entzugseinrichtung. Für den Jüngeren wurden 10 Jahre gefordert. Die Nebenklage schloss sich an, forderte aber laut Gericht für den Älteren die Sicherungsverwahrung. Die Plädoyers der Verteidigung stehen noch aus.

Den Angeklagten werden unter anderem besonders schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Das Gericht hat Termine bis zum 18. Oktober angesetzt.

dpa