Braunschweig

Dem Mann wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Laut Anklage soll er am 1. Januar dieses Jahres mit einer Pistole aus dem Fenster eines Cafés in Salzgitter mindestens sieben Schüsse in eine Menschengruppe gefeuert haben. Eine Kugel durchschlug demnach die Lunge und die Rippen des Mädchens, das im Krankenhaus behandelt werden musste. Wie das Gericht mitteilte, soll das Geschoss das Herz der Zwölfjährigen nur aufgrund des Rippenabpralls verfehlt haben. Ihre Eltern treten in dem Prozess als Nebenkläger auf.

dpa