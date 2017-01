Ortsschild von Lauenau. © Peter Steffen/Archiv

Prozess um Mord in Lauenau geht auf die Zielgerade

Der Prozess um den Mord an einer 42 Jahre alten Frau in Lauenau geht nach zehn Monaten auf die Zielgerade. Von Mittwoch an ist mit den Plädoyers zu rechnen, teilte das Landgericht Bückeburg am Dienstag mit.