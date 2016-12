Prozesse

Nach den ersten Details zu den Misshandlungen im "Horror-Haus" von Höxter wird sich die Angeklagte weiter zu den Vorwürfen äußern. Das Gericht erhofft sich weiter Erkenntnisse zum ersten Opfer, einer getöteten Frau aus Niedersachsen.

Paderborn. Im Mordprozess um die brutalen Misshandlungen mehrerer Frauen in Höxter hat das Landgericht Paderborn die Vernehmung der Angeklagten fortgesetzt. Am vierten Verhandlungstag am Dienstag will das Gericht die 47 Jahre alte Angelika W. weiter zu den Geschehnissen in dem sogenannten Horror-Haus befragen. Das Gericht erhofft sich von der Aussage vor allem Erkenntnisse zur Leidensgeschichte von Anika W., die im August 2014 gestorben war. Zum Auftakt hatte das Gericht Anträge des Verteidigers von Wilfried W. als unbegründet zurückgewiesen, das vorliegende psychiatrische Gutachten durch einen weiteren Sachverständigen überprüfen zu lassen.

Angelika W. und ihrem mitangeklagten Ex-Mann Wilfried W. (46) wird vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen mit Kontaktanzeigen in ihr Haus nach Ostwestfalen gelockt zu haben, um sie brutal zu misshandeln. Zwei Frauen starben infolge der Quälereien. Die Frauen sollen geschlagen, getreten, tagelang gefesselt, verbrüht und psychisch gequält worden sein. Angelika W. hatte bei der Polizei umfangreich ausgesagt und sich selbst sowie ihren Ex-Mann schwer belastet. Angeklagt sind die beiden wegen Mordes.

dpa