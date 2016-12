Ein Mann geht am Schriftzug der Reederei Beluga am Firmensitz vorbei. © Carmen Jaspersen/Archiv

Prozesse

Seit fast einem Jahr versucht das Bremer Landgericht Licht in die Machenschaften rund um den Niedergang der einst erfolgreichen Bremer Schwergutreederei "Beluga" zu bringen.

Bremen. Die Reederei war im Frühjahr 2011 in die Insolvenz gegangen. In einem der größten Wirtschaftsstrafverfahren in der Schifffahrtsbranche geht es um Betrug, Bilanzfälschung und Untreue. Angeklagt ist der Ex-Beluga-Chef Niels Stolberg und drei frühere Manager der Reederei. Ein Ende sei derzeit noch gar nicht einschätzbar, sagte Landgerichtssprecher Thorsten Prange. Der nächste Verhandlungstag ist am 10. Januar.

dpa