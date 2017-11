Ein Schild am Landgericht in Hildesheim. © Holger Hollemann/Archiv

Kriminalität

Prozess nach Prostituierten-Mord startet im Dezember

Nach dem Mord an einer Prostituierten im Kreis Peine beginnt am 7. Dezember der Prozess gegen einen 30-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann muss sich wegen Mordes sowie Raubes mit Todesfolge verantworten, sagte ein Sprecher des Landgerichts Hildesheim am Mittwoch.