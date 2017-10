Paragrafen-Symbole. © Oliver Berg/Archiv

Prozesse

Prozess gegen mutmaßliche Salafisten nicht öffentlich

Kurz nach Beginn des Prozesses gegen sechs mutmaßliche Salafisten am Landgericht Hamburg ist die Öffentlichkeit am Montag ausgeschlossen worden. Ob dies während des gesamten Prozesses so bleibt, berät das Gericht derzeit.