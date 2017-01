Prozesse

Der Prozess gegen die 16-jährige IS-Sympathisantin Safia S. wegen einer Messerattacke auf einen Polizisten in Hannover ist am Donnerstag auf die Zielgerade gegangen.

Celle. Am Vormittag begann der voraussichtlich drittletzte Verhandlungstag am Oberlandesgericht Celle. Es wird erwartet, dass Staatsanwaltschaft und Nebenklage ihre Plädoyers halten. Der Deutsch-Marokkanerin werden versuchter Mord und Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Die Tat im Februar 2016 sei eine "Märtyreroperation" für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen, argumentiert die Bundesanwaltschaft. Ermittler werten den Angriff als die erste vom IS in Deutschland in Auftrag gegebene Terrortat. Die Gymnasiastin hat die Tat eingeräumt. In einem Brief aus der Untersuchungshaft hatte sie sich bei dem Polizisten entschuldigt. Maximal drohen ihr zehn Jahre Haft. An dem Prozess nahmen ein Islamwissenschaftler und eine Jugendpsychiaterin teil.

dpa