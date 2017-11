Prozess: Mann soll Heimbewohnerinnen missbraucht haben

Eine Frau geht durch den Eingang in das Landgericht Oldenburg. © Carmen Jaspersen/Archiv

Prozesse

Ein Bewohner eines Pflegeheims in Nordenham im Landkreis Wesermarsch soll zwei Frauen sexuell missbraucht haben. Der 50-Jährige muss sich von heute an vor dem Landgericht Oldenburg verantworten, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Oldenburg. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten sexuellen Missbrauch widerstandsunfähiger Personen vor. Zwischen Juli 2016 und Mai 2017 soll er sich fünf Mal an den Frauen vergangen haben, die mit ihm in dem Heim lebten. Eine der Beiden ist inzwischen gestorben. Den Ermittlungen zufolge waren die Frauen aufgrund einer Erkrankung widerstandsunfähig. Der Mann ist ebenfalls krank und war zuletzt in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das Gericht hat insgesamt drei Verhandlungstermine festgelegt.

dpa