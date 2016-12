Kriminalität

Ein 39 Jahre alter Mann muss sich wegen Totschlags vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Der Erntehelfer soll seine Lebensgefährtin nach einem Streit geschlagen und mit einem Messer fünfmal in Bauch und Oberschenkel gestochen haben.

Oldenburg. Die 37-Jährige starb vier Tage nach der Tat im Krankenhaus. Die Faustschläge gegen den Hals der Frau seien die Ursache für ihren Tod gewesen, sagte der Staatsanwalt nach Angaben eines Sprechers des Landgerichts.

Die Tat ereignete sich am 21. Mai dieses Jahres in Visbek im Landkreis Vechta. Der Partner der Frau wurde noch am selben Tag festgenommen. Wegen Fluchtgefahr sitzt der Mann seitdem in Untersuchungshaft.

Zu den Vorwürfen wolle sich der Mann vor Gericht nicht äußern, sagte der Gerichtssprecher. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt, am 20. Januar soll das Urteil gesprochen werden.

dpa