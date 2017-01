Prozesse

Nach gemeinsamem Trinkgelage hat ein 28-Jähriger im Streit seinen Vater geschlagen und getreten und ihn letztlich sterben lassen. Seit Freitag muss der Sohn sich wegen Totschlags am Landgericht Oldenburg verantworten.

Oldenburg. Er ließ im Juli 2016 seinen verletzten Vater liegen und kümmerte sich nicht um ihn. Der 59-Jährige starb. Der Angeklagte sagte zum Prozessauftakt: "Ich wollte das nicht. Ich hatte keine Tötungsabsicht." Er gab zu, seinen Vater geschlagen und ihm, als er auf dem Boden lag, auch in die Rippen getreten zu haben.

Der 28-Jährige hatte seinen allein lebenden Vater in dessen Wohnung in Oldenburg besucht. Worum es bei dem Streit der beiden ging, wird in der Gerichtsverhandlung zu klären sein. Der Angeklagte sitzt seit dem 11. Juli in Untersuchungshaft.

dpa