Hannover

Es war eine Sensation. Im September 2006 sehen Förster auf dem Übungsplatz des Panzerbauers Rheinmetall in Unterlüß bei Celle ein graues Tier. Fotos belegen einige Wochen später: In Niedersachsen gibt es wieder frei lebende Wölfe. Knapp zwölf Jahre später wird diese Frage diskutiert: Wie viele Wölfe sollen in Niedersachsen leben?

Von 150 „Beutegreifern“ geht derzeit das Umweltministerium aus. Immer wieder beklagen sich Tierhalter über Wölfe, die in Schaf- oder Kuhherden eindringen. In diesem Jahr wurden bisher mehr mögliche Wolfsrisse gemeldet als in den ersten Monaten 2017. Bis Ende März mussten Behörden in 51 Fällen bei toten oder verletzten Nutztieren überprüfen, ob ein Wolf zugebissen hat. 2017 waren in diesem Zeitraum 37 Fälle gemeldet worden – in 24 Fällen wiesen die Behörden nach, dass tatsächlich ein Wolf die Tiere verletzte oder tötete. In diesem Jahr konnte das Umweltministerium 23 Wolfsrisse nachweisen, 24 Fälle werden noch untersucht.

Am Wochenende haben in der Gemeinde Stadtland mehr als 300 Menschen gegen die ungehinderte Verbreitung von Wölfen protestiert. In dem Gebiet zwischen Wilhelmshaven und Bremerhaven gibt es die Sorge, dass Wölfe über die Tierherden auf den Deichen herfallen könnten. Diese Gebiete würden sich nicht gegen die Räuber sichern lassen.

Wölfe in der Küstenregion seien nicht vereinbar mit der Weidehaltung, sagte der Geschäftsführer der Kreislandvolkverbände Wesermarsch und Friesland, Manfred Ostendorf. Auch Politik und Gesellschaft trügen Verantwortung, wenn Hunderttausende Rinder oder Tausende von Schafen im Stall bleiben müssten. Dann werde es keine Weidemilch mehr geben. Diese Kuhhaltung wird propagiert, weil sie als besonders tiergerecht gilt.

In der Landespolitik gibt es schon lange keine einheitliche Linie für den Umgang mit dem Wolf. „Willkommen in Niedersachsen, Wolf!“, hatte 2010 noch der damalige Umweltminister Hans-Heinrich Sander über eine Broschüre schreiben lassen.

Die Regierung von SPD und Grünen hatte sich nach 2013 von der CDU immer wieder einen zu kuscheligen Umgang mit dem Wolf vorwerfen lassen müssen. Allerdings: Minister Stefan Wenzel (Grüne) war deutschlandweit der erste, der im April 2016 die Verantwortung auf sich nahm, einen Wolf schießen zu lassen, der sich immer wieder Menschen genähert hatte.

Die Tiere sind im deutschen und europäischen Recht streng geschützt, dürfen nur unter hohen Auflagen gejagt werden. Derzeit sterben vor allem Tiere bei Autounfällen – „Golf frisst Wolf“.

Obwohl SPD und CDU in Hannover seit November gemeinsam am Kabinettstisch sitzen, gibt es noch Differenzen beim Umgang mit Wölfen. Martin Bäumer, umweltpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, sagt mit Blick auf Tierweiden: „Wo es keine andere Möglichkeit gibt, um den Wolf wirksam fernzuhalten, muss sein Abschuss endlich ermöglicht werden.“ Bäumer geht davon aus, dass es inzwischen so viele Wölfe gibt, dass der Bestand nicht mehr gefährdet ist.

Über diese Frage entscheidet allerdings die EU. Bäumer fordert das Land auf, sich dort dafür einzusetzen, dass für den Wolf „ein günstiger Erhaltungszustand“ festgestellt wird. „Die Population wächst jährlich um 30 Prozent.“

Soweit ist Umweltminister Olaf Lies (SPD) noch nicht. „Wir können noch nicht von einem günstigen Erhaltungszustand sprechen“, sagt Sabine Schlemmer-Kaune, Sprecherin des Umweltministeriums.

Es brauche mehr Daten, betont das Ministerium. Denn, ob es so viele Wölfe gibt, dass sie nicht mehr vom Aussterben bedroht sind, wird nicht für Niedersachsen oder Deutschland beurteilt. Maßgeblich ist die „europäische Flachlandpopulation“, die enthält beispielsweise auch den Bestand in Polen.

Umweltminister Lies fordert deshalb eine „Länderübergreifende Kontrolle der Wolfspopulation“. Außerdem müssten die Tiere häufiger gezählt werden, um aktuellere Daten zu erhalten. „Nach Feststellung des günstigen Erhaltungszustands ergibt sich dann die Möglichkeit, den Bestand dieser Raubtiere besser zu managen und ein weiteres Anwachsen der Population kontrolliert zu begrenzen,“ so der Minister, „auch zum Schutz des öffentlichen Interesses wie die Deichsicherheit.“

Altwig/Struk