Hochschulen

Protest gegen Schließung von Kunstgeschichte-Institut

17 Museen und Kulturinstitutionen in Osnabrück protestieren gegen die geplante Schließung des Institut für Kunstgeschichte an der Universität. Am kommenden Sonntag wollen Studierende des Faches unter dem Motto "Zwölf Stunden Kunstgeschichte" auf populäre Art und Weise Kunstwerke in Museen und unter freiem Himmel erläutern.