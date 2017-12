Schweinehälften in einem Schlachthof. © Ingo Wagner/Archiv

Lebensmittel

Protest gegen Schlachtbetrieb am 2. Weihnachtsfeiertag

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss- Gaststätten (NGG) will mit einem breiten Bündnis den Schlachtbetrieb in niedersächsischen Fleischbetrieben an Weihnachten verhindern.