Demonstration gegen Schließung des Homann-Werks. © Hermann Pentermann

Lebensmittel

Protest gegen Homann-Schließung in Dissen

Mehr als 4000 Menschen haben am Sonntag in Dissen bei Osnabrück gegen die geplante Schließung des dortigen Homann-Werkes demonstriert. Anschließend schlossen sich die Teilnehmer einer Menschenkette rings um das Gelände des Feinkostherstellers an.