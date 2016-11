Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. © Patrick Pleul/Archiv

Kriminalität

Prostituierte aus dem Großraum Hannover getötet

Eine 40-jährige Frau aus dem Großraum Hannover ist in einem sogenannten "Love-Mobil" Opfer einer Gewalttat geworden. "Wir gehen aufgrund der Fundsituation davon aus, dass sie ermordet wurde", erklärte am Samstag ein Polizeisprecher in Salzgitter.