Wolfsburgs Bürgermeister Klaus Mohrs (SPD). © Roland Hermstein/Archiv

Freizeit

Programm zum "Tag der Niedersachsen" vorgestellt

Zum "Tag der Niedersachsen" im September will der diesjährige Gastgeber Wolfsburg an den Erfolg der vorherigen Veranstaltung anknüpfen. 2015 kamen zu dem Aktionstag, der alle zwei Jahre stattfindet, 320 000 Gäste nach Hildesheim, teilte das Niedersächsische Innenministerium am Montag mit.