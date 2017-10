Problemhäuser im Wollepark werden am Mittwoch verriegelt

Ein Gebäude im Brennpunktviertel Wollepark in Delmenhorst. © Silas Stein/Archiv

Kommunen

Die beiden Hochhäuser ohne Wasser und Gas im Delmenhorster Brennpunktviertel Wollepark dürfen vom kommenden Mittwoch (1. November) an nicht mehr bewohnt werden.

Delmenhorst. "Es gibt eine Räumungsverfügung, die zum 1. des kommenden Monats greift", sagte Stadtsprecher Timo Frers. Die Stadt werde den Leerstand kontrollieren. Der Verwalter der Eigentümergesellschaft, Matthias Volkmer, sagte, das Haus werde abgeschlossen.

Die Stadt geht davon aus, dass inzwischen niemand mehr in den Gebäuden lebt. "Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise darauf, dass eine Räumung notwendig sein wird", sagte der Stadtsprecher. Die Lage der Menschen in den beiden Blocks mit insgesamt 80 Wohnungen hatte in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Wegen nicht bezahlter Rechnungen hatten die Stadtwerke den Bewohnern Ende April das Gas abgedreht. Mitte Mai folgte eine Wassersperre. Mit der Zeit zogen immer mehr der ursprünglich rund 350 gemeldeten Frauen, Männer und Kinder aus.

dpa