Ein Warnschild vor radioaktiver Strahlung. © Ole Spata/Archiv

Umwelt

Probleme bei Einfahrt in marodes Atommülllager

In der Asse bei Wolfenbüttel gibt es Probleme bei der Einfahrt in das marode Atomlager. In einer Tiefe von 500 bis 750 Metern lagern in dem ehemaligen Salzstock rund 126 000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktivem Müll.