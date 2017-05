Unfälle

Bei einer Probefahrt mit einem noch nicht zugelassenen Sportquad ist ein 19-Jähriger im Landkreis Osnabrück verunglückt und lebensgefährlich verletzt worden.

Bad Laer. Der junge Mann hatte nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache in Bad Laer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, prallte er gegen einen Weidenzaun. Der 19-Jährige hatte bei dem Unfall am Samstag keinen Helm auf. Er erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei stellte das Quad sicher.

dpa