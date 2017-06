Die britische Prinzessin Anne in Hamburg. © Georg Wendt

Leute

Prinzessin Anne besucht Geburtstagsparty für die Queen

Die Birthday Party der Queen mit Prinzessin Anne als Ehrengast in Hamburg: Die 66-jährige Tochter der britischen Königin Elizabeth II. hat am Donnerstag eine Feier für ihre Mutter im Anglo-German Club in der Hansestadt besucht.