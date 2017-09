Schild vor dem Deutschen Primatenzentrum in Göttingen. © Swen Pförtner

Tiere

Primatenzentrum wird 40 Jahre alt: Einblick in Arbeit

Mit einer Ausstellung über seine Arbeit mit Affen feiert das Deutsche Primatenzentrum Göttingen sein 40-jähriges Bestehen. Gezeigt werden von Montag an Beispiele der Forschung aus aller Welt - unter anderem geht es um Makaken in Thailand, Paviane im Senegal und Neuweltaffen am Amazonas.